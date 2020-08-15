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Опубликовано ещё одно видео гибели 34-летнего участника протестов в Минске

На этих кадрах, как и ранее опубликованных, можно увидеть, что в руке погибшего не было взрывного устройства.

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Видео © AP

Агентство Associated Press опубликовало ещё одно видео, на котором запечатлён момент гибели 34-летнего Александра Тарайковского во время акций протеста в Минске 10 августа.

Шёл с поднятыми руками. СМИ опубликовали видео гибели белоруса во время акции протеста 10 августа

На кадрах видно, как после вспышки мужчина начинает шататься, а затем падает.

На кадрах сначала можно увидеть группу силовиков, на фоне раздаются звуки выстрелов. В какой-то момент камера поворачивает чуть левее и в кадре появляется мужчина в белой футболке, на которой видны следы крови. Через секунду он падает на землю, а к нему сразу подбегает сотрудник правоохранительных органов.

AP опубликовало фото с вероятным моментом выстрела в погибшего участника протестов в Минске

Агентство обещает обнародовать видеозапись происходившего роковой ночью.

При этом на видео также можно увидеть, что в руке Тарайковского не было взрывного устройства, о наличии которого сообщали ранее в полиции.

Напомним, после выборов президента Белоруссии, которые состоялись 9 августа, в стране не утихают акции против официальных результатов голосования. Днём всё проходит в мирной форме, а ближе к вечеру случаются беспорядки, в ходе которых в начале протестов силовики использовали светошумовые гранаты и дубинки.

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