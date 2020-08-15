Опубликовано ещё одно видео гибели 34-летнего участника протестов в Минске

Видео © AP

Агентство Associated Press опубликовало ещё одно видео, на котором запечатлён момент гибели 34-летнего Александра Тарайковского во время акций протеста в Минске 10 августа.

На кадрах сначала можно увидеть группу силовиков, на фоне раздаются звуки выстрелов. В какой-то момент камера поворачивает чуть левее и в кадре появляется мужчина в белой футболке, на которой видны следы крови. Через секунду он падает на землю, а к нему сразу подбегает сотрудник правоохранительных органов.

При этом на видео также можно увидеть, что в руке Тарайковского не было взрывного устройства, о наличии которого сообщали ранее в полиции.