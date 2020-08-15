"Нож в спину власти". Лукашенко заявил, что бастующим рабочим не место на предприятиях Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что забастовки рабочих в республике — это "нож в спину" действующей власти. Об этом пишет "Sputnik Беларусь".
— Что это за подходы такие? Президент, правительство, все мы корячимся, чтобы в это тяжелейшее время [вы] хоть какую-то нормальную мало-мальски зарплату имели. Работают предприятия, оказываем колоссальную помощь этим предприятиям. И что? Нож в спину? — отметил глава государства.
Лукашенко заявил, что Путин "абсолютно посвящён" в происходящее в БелоруссииГлава республики отметил, что Россия при первом запросе окажет помощь в обеспечении безопасности в стране.
Кроме того, Лукашенко подчеркнул, что те работники предприятий, которые выходят протестовать на улицу, не должны работать на заводах страны.
— Если рабочий человек, который в принципе вне политики, рвётся куда-то на площадь что-то демонстрировать, он не рабочий. Пойдут ― пусть идут. Слушайте, у нас избыточная численность на МТЗ, МАЗе, БелАЗе ― везде. Пусть идут. Но на заводах им после этого места быть не должно, — резюмировал белорусский лидер.
Лукашенко: Страну никому не отдадим, ситуацию удержимГлава Белоруссии попросил глав "других республик" сначала навести порядок у себя, прежде чем что-то советовать.
Напомним, после выборов президента Белоруссии, которые состоялись 9 августа, в стране не утихают акции против официальных результатов голосования. Днём всё проходит в мирной форме, а ближе к вечеру случаются беспорядки, в ходе которых в начале протестов силовики использовали светошумовые гранаты и дубинки.