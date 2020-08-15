"Нож в спину власти". Лукашенко заявил, что бастующим рабочим не место на предприятиях Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что забастовки рабочих в республике — это "нож в спину" действующей власти. Об этом пишет "Sputnik Беларусь".

— Что это за подходы такие? Президент, правительство, все мы корячимся, чтобы в это тяжелейшее время [вы] хоть какую-то нормальную мало-мальски зарплату имели. Работают предприятия, оказываем колоссальную помощь этим предприятиям. И что? Нож в спину? — отметил глава государства.

Кроме того, Лукашенко подчеркнул, что те работники предприятий, которые выходят протестовать на улицу, не должны работать на заводах страны.

— Если рабочий человек, который в принципе вне политики, рвётся куда-то на площадь что-то демонстрировать, он не рабочий. Пойдут ― пусть идут. Слушайте, у нас избыточная численность на МТЗ, МАЗе, БелАЗе ― везде. Пусть идут. Но на заводах им после этого места быть не должно, — резюмировал белорусский лидер.