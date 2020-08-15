"Не допустить подобных действий". Лукашенко отреагировал на идею выстроить "цепь неравнодушных" от Вильнюса до Киева

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал идею выстроить живую "цепь неравнодушных" от Вильнюса до Киева. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе совещания в Центре стратегического управления Минобороны республики, передаёт БелТА.

— Ещё один момент, который не может не настораживать нас (мы также с президентом Путиным это обсуждали): вы видите не только заявление этих государств, которые находятся на западе от нас, не только их предложение. Но интересная появилась информация сегодня к утру о том, что они хотят выстроить "ланцуг" от Вильнюса до Киева. То есть цепь неравнодушных. Мало на проспекте в Минске неравнодушных с цветочками и в цепях... Уже хотят выставить от Вильнюса до Киева и собрать туда более 300 тысяч человек, — отметил белорусский лидер.

Лукашенко также поручил силовым структурам страны дать оценку этим предложениям и призвал не допустить подобных действий.

Кроме того, он заявил, что Белоруссия не хочет "кого-то санитарить" и становиться кордоном между Россией и Западом.

— Я это уже проходил после распада Советского Союза, когда была попытка создания Балто-Черноморского региона — санитарной зоны: три балтийских государства, Беларусь, Украина, чтобы отделить Россию от Запада. Но всё бы ничего, но мы не хотим быть отхожим местом и кого-то санитарить, быть санитарным кордоном. И мы понимаем, к чему это может привести, — подытожил глава государства.

Ранее сообщалось, что Лукашенко и Путин провели телефонный разговор по поводу ситуации в Белоруссии. Белорусский президент поведал, что его российский коллега "абсолютно посвящён" в происходящее в республике. В ходе общения лидеры двух стран подтвердили настрой на укрепление союзнических отношений между государствами.