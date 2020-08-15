Белоруссия сможет обратиться к ОДКБ за помощью в случае внешней угрозы

Белоруссия может обратиться за помощью к Организации Договора о коллективной безопасности в том случае, если её обороне будет угрожать внешняя опасность, сообщил секретарь ОДБК Владимир Зайнетдинов.

— В случае если её обороне угрожает внешняя опасность, в соответствии с Договором о коллективной безопасности, статья 4, она имеет право обратиться за помощью, — цитирует его РИА "Новости".

Как сообщает ТАСС, Белоруссия пока не обращалась за помощью, а соответствующее решение может быть принято только после консультации со всеми странами — членами организации.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия при первом запросе окажет помощь по обеспечению безопасности, так как между странами существует такой договор в рамках Союзного государства.