Белоруссия сможет обратиться к ОДКБ за помощью в случае внешней угрозы

Белоруссия может обратиться за помощью к Организации Договора о коллективной безопасности в том случае, если её обороне будет угрожать внешняя опасность, сообщил секретарь ОДБК Владимир Зайнетдинов.
— В случае если её обороне угрожает внешняя опасность, в соответствии с Договором о коллективной безопасности, статья 4, она имеет право обратиться за помощью, — цитирует его РИА "Новости".
Как сообщает ТАСС, Белоруссия пока не обращалась за помощью, а соответствующее решение может быть принято только после консультации со всеми странами — членами организации.
Цветы, шарики и флаги. Сотни протестующих в Белоруссии остаются на улицах — видеоЖители Минска также отдали сегодня дань памяти своему земляку, который погиб в ходе акций протеста.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия при первом запросе окажет помощь по обеспечению безопасности, так как между странами существует такой договор в рамках Союзного государства.
"Нож в спину власти". Лукашенко заявил, что бастующим рабочим не место на предприятиях БелоруссииОн отметил, что власти страны "корячатся", чтобы люди на заводах имели нормальную зарплату.
Напомним, после выборов президента Белоруссии, которые состоялись 9 августа, в стране не утихают акции против официальных результатов голосования. Днём всё проходит в мирной форме, а ближе к вечеру случаются беспорядки, в ходе которых в начале протестов силовики использовали светошумовые гранаты и дубинки.