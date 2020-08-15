Экс-игрок "Ливерпуля" забил свой первый гол за "Зенит"

Петербургский "Зенит" на выезде победил "Ростов" со счётом 2:0. Голами отличились иранский нападающий Сердар Азмун, а также хорватский защитник Деян Ловрен. Для последнего этот гол стал дебютным за сине-бело-голубых. Ловрен присоединился к "Зениту" в это трансферное окно.
"Зенит" одержал вторую победу в сезоне, а у "Ростова" — первая осечка.
Фанаты "Динамо" скандировали во время матча "Жыве Беларусь"Сам матч на "ВТБ-арене" голами не порадовал.
РПЛ. 2-й тур
"Ростов" — "Зенит" — 2:0
Голы: Азмун 24' (1:0), Ловрен 87' (2:0)