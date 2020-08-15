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Экс-игрок "Ливерпуля" забил свой первый гол за "Зенит"

Гол Деяна Ловрена помог сине-бело-голубым обыграть "Ростов".

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Петербургский "Зенит" на выезде победил "Ростов" со счётом 2:0. Голами отличились иранский нападающий Сердар Азмун, а также хорватский защитник Деян Ловрен. Для последнего этот гол стал дебютным за сине-бело-голубых. Ловрен присоединился к "Зениту" в это трансферное окно.

"Зенит" одержал вторую победу в сезоне, а у "Ростова" — первая осечка.

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Сам матч на "ВТБ-арене" голами не порадовал.

РПЛ. 2-й тур

"Ростов" — "Зенит" — 2:0

Голы: Азмун 24' (1:0), Ловрен 87' (2:0)

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