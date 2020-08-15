Экс-игрок "Ливерпуля" забил свой первый гол за "Зенит"

Петербургский "Зенит" на выезде победил "Ростов" со счётом 2:0. Голами отличились иранский нападающий Сердар Азмун, а также хорватский защитник Деян Ловрен. Для последнего этот гол стал дебютным за сине-бело-голубых. Ловрен присоединился к "Зениту" в это трансферное окно.