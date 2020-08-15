СМИ: Месси после разгрома от "Баварии" решил покинуть "Барселону"

Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси решил покинуть каталонский клуб после вылета из четвертьфинала Лиги чемпионов, пишет COPE.
Мюнхенская "Бавария" накануне разгромила "Барселону" со счётом 8:2 и ворвалась в полуфинал Лиги чемпионов. Поражение от немцев стало самым крупным в карьере аргентинца.
Игрок "Барселоны" — о сокрушительном поражении от "Баварии" в 1/4 ЛЧ: Мы достигли днаОн отметил, что в клубе нужны серьёзные изменения на всех уровнях.
В источнике говорится, что 33-летний форвард разочарован системой управления клуба. В статье отмечается, что Месси может покинуть команду в июне 2021 года, когда выйдет срок контракта игрока с "Барселоной". Повлиять на решение футболиста могут только кардинальные изменения в руководстве сине-гранатовых.
Месси выступает за "Барселону" всю свою карьеру. Вместе с клубом он выиграл десять чемпионских титулов и шесть кубков Испании, четыре раза становился победителем Лиги чемпионов. На счету знаменитого футболиста 634 гола в официальных матчах за каталонский клуб.