Нападающий ЦСКА отказался выступать за белорусскую сборную при Лукашенко

Форвард московского ЦСКА Илья Шкурин отказался выступать за сборную Белоруссии по футболу, о чём сообщил в посте в "Инстаграме".
По словам нападающего, о попадании в расширенный список игроков национальной команды он вновь узнал через соцсети.
— Представлять интересы национальной команды я отказываюсь до тех пор, пока действует режим Лукашенко. Жыве Беларусь, — написал футболист.
Митрополит католической церкви призвал Лукашенко и власти Белоруссии остановить насилиеСвященнослужитель отметил, что пролитая кровь и избиение вышедших на протесты — тяжкий грех на совести тех, кто отдаёт преступные приказы.
Ранее генеральный секретарь Организации Объединённых Наций Антониу Гутерриш призвал решать проблемы, возникшие в Белоруссии после президентских выборов, путём диалога.
Напомним, после выборов президента Белоруссии, которые состоялись 9 августа, в стране не утихают акции против официальных результатов голосования. Днём всё проходит в мирной форме: люди выстраиваются в "цепи солидарности", девушки надевают белое и гуляют по улицам с цветами в руках. Ближе к вечеру случаются беспорядки, в ходе которых в начале протестов силовики использовали светошумовые гранаты и дубинки.