Нападающий ЦСКА отказался выступать за белорусскую сборную при Лукашенко

Священнослужитель отметил, что пролитая кровь и избиение вышедших на протесты — тяжкий грех на совести тех, кто отдаёт преступные приказы.

Митрополит католической церкви призвал Лукашенко и власти Белоруссии остановить насилие Священнослужитель отметил, что пролитая кровь и избиение вышедших на протесты — тяжкий грех на совести тех, кто отдаёт преступные приказы.

Напомним, после выборов президента Белоруссии, которые состоялись 9 августа, в стране не утихают акции против официальных результатов голосования. Днём всё проходит в мирной форме: люди выстраиваются в "цепи солидарности", девушки надевают белое и гуляют по улицам с цветами в руках. Ближе к вечеру случаются беспорядки, в ходе которых в начале протестов силовики использовали светошумовые гранаты и дубинки.