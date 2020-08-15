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Регион
Опубликовано 15 августа 2020, 07:42

А сколько километров набегал ты? Тренер рассказал, как готовиться к марафону

Фото © Pixabay

Фото © Pixabay

В конце сентября в Москве пройдёт масштабный забег.

Готовиться к длительному забегу необходимо заранее и постоянно советоваться с опытным тренером, а также исключить из рациона вредную пищу и напитки, сообщает RT.

Я всегда рекомендую готовиться к марафону заранее: как минимум за год при условии, что до этого вы уже бегали, и за два года, если не бегали вообще, — цитирует издание слова тренера "Бегового сообщества" Павла Кондрашёва.

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Он отметил, что при подготовке к марафону в неделю нужно пробегать не менее 67 километров. Стоит также посоветоваться с тренером, который составит оптимальный график тренировок, исходя из физической подготовки будущего марафонца.

Обязательно исключить фастфуд, газированные напитки, алкоголь. Больше правильной и полезной пищи, не забываем соблюдать водно-солевой баланс, — сказал Кондрашёв и напомнил о необходимости здорового сна, порекомендовав также не пропускать тренировки.

Напомним, что 20 сентября в Москве стартует главный марафон страны. Его участники пробегут по центральным улицам и набережным российской столицы. Расстояние, в зависимости от подготовки, составит от 10 до 42,2 километра.

Ранее, в начале августа, более 2,5 тысячи человек приняли участие в полумарафоне "ЗаБег.РФ" в Ростове-на-Дону. Для взрослых участников было три дистанции: 5, 10 и 21 км.

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Алексей Дёмин
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