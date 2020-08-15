Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

В России зарегистрировали 5061 новый случай коронавируса

Общее число пациентов с CoViD-19 за всё время превысило 917 тысяч.

40

Фото © Pixabay

В России за прошедшие сутки коронавирус подтвердился у 5061 человека, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением болезни. При этом 26,7% новых пациентов не имели симптомов CoViD-19.

Стоит отметить, что количество выздоровевших пациентов снова превышает число выявленных случаев. Полностью побороть болезнь за прошедшие сутки удалось 6447 людям, а за всё время вылечилось 729 411 человек.

Наибольшее число случаев CoViD-19 за сутки зафиксировано в Москве (+695), Санкт-Петербурге (+162), Свердловской области (+158), Подмосковье (+153) и Ростовской области (+128).

Российскую вакцину от коронавируса на третьем этапе испытают амбулаторно

В НИЦ имени Гамалеи ранее заверили, что препарат не может навредить здоровью.

За всё время в России коронавирус подтвердился у 917 884 человек, зарегистрировано 15 617 летальных исходов, из которых 119 — за прошедшие сутки.

Ранее Лайф сообщал, что необходимое для жителей России количество вакцины от CoViD-19, разработанной НИЦ имени Гамалеи, можно будет произвести за 9–12 месяцев.

Выбор редакции

Loading...