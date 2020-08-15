В России зарегистрировали 5061 новый случай коронавируса

В России за прошедшие сутки коронавирус подтвердился у 5061 человека, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением болезни. При этом 26,7% новых пациентов не имели симптомов CoViD-19.

Стоит отметить, что количество выздоровевших пациентов снова превышает число выявленных случаев. Полностью побороть болезнь за прошедшие сутки удалось 6447 людям, а за всё время вылечилось 729 411 человек.

Наибольшее число случаев CoViD-19 за сутки зафиксировано в Москве (+695), Санкт-Петербурге (+162), Свердловской области (+158), Подмосковье (+153) и Ростовской области (+128).

За всё время в России коронавирус подтвердился у 917 884 человек, зарегистрировано 15 617 летальных исходов, из которых 119 — за прошедшие сутки.