Названы сроки обеспечения россиян вакциной от коронавируса

Необходимое для жителей России количество вакцины от коронавируса, разработанной НИЦ имени Гамалеи, можно будет произвести за 9–12 месяцев. Надежду на это выразил академик РАН Александр Гинцбург.

— [Важно понять] , когда мы более-менее успеем покрыть потребности страны. Я надеюсь, в течение 9–12 месяцев, — заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава РФ в беседе с ТАСС .

"Надеемся, она сработает". Трамп прокомментировал создание российской вакцины от коронавируса Американский президент отметил, что США тоже "очень продвинулись" в этом вопросе.

По словам Гинцбурга, первые поставки препарата получат 10–15 регионов РФ. Академик РАН не стал уточнять, куда именно будет направлена вакцина. Он добавил, что препарат будут производить на трёх предприятиях, на каждой из площадок в ближайшее время ежемесячно будет выпускаться около миллиона доз вакцины. К концу года обороты нарастят до полутора-двух миллионов доз в месяц.