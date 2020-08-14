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"Надеемся, она сработает". Трамп прокомментировал создание российской вакцины от коронавируса

Американский президент отметил, что США тоже "очень продвинулись" в этом вопросе.

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Фото © ТАСС / AP

Президент США Дональд Трамп прокомментировал создание вакцины от коронавируса в России и выразил надежду на то, что она будет работать.

Мы не слишком много об этом знаем. Мы надеемся, что она работает. Мы действительно надеемся. Они убрали некоторые исследования. Мы считаем, что это очень важно — пройти через процесс, — заявил он на пресс-конференции.

Трамп отметил, что США, в свою очередь, "очень продвинулись" в разработке вакцины от CoViD-19.

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По словам медиков, в ходе доклинических и клинических испытаний была доказана эффективность препарата.

Напомним, Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавирусной инфекции. Препарат создали в НИЦЭМ имени Гамалеи. Россия уже получила заявки на покупку вакцины от CoViD-19 из 20 стран.

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