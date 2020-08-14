"Надеемся, она сработает". Трамп прокомментировал создание российской вакцины от коронавируса

Президент США Дональд Трамп прокомментировал создание вакцины от коронавируса в России и выразил надежду на то, что она будет работать.
— Мы не слишком много об этом знаем. Мы надеемся, что она работает. Мы действительно надеемся. Они убрали некоторые исследования. Мы считаем, что это очень важно — пройти через процесс, — заявил он на пресс-конференции.
Трамп отметил, что США, в свою очередь, "очень продвинулись" в разработке вакцины от CoViD-19.
"Большой прорыв". Учёные сравнили создание вакцины от коронавируса с полётом в космосПо словам медиков, в ходе доклинических и клинических испытаний была доказана эффективность препарата.
Напомним, Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавирусной инфекции. Препарат создали в НИЦЭМ имени Гамалеи. Россия уже получила заявки на покупку вакцины от CoViD-19 из 20 стран.