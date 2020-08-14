Мантуров задекларировал самый большой доход из всего правительства

Глава Минпромторга Денис Мантуров, согласно декларации за 2019 год, заработал 586 млн 22 тыс. 58 рублей и 14 копеек.
При этом на сайте кабмина отмечено, что за Мантуровым числятся земельный участок, квартира, четыре машино-места, два хозяйственных здания и два дома. Это наибольший доход среди членов российского правительства.
Медведев за прошлый год заработал более 11 миллионов рублейВ 2019 году он занимал пост председателя правительства.
Ранее стало известно, сколько заработал за прошлый год президент России Владимир Путин.