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Мантуров задекларировал самый большой доход из всего правительства

В его декларации есть квартиры и дома.

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Фото © Пресс-служба Госдумы РФ / ТАСС

Глава Минпромторга Денис Мантуров, согласно декларации за 2019 год, заработал 586 млн 22 тыс. 58 рублей и 14 копеек.

При этом на сайте кабмина отмечено, что за Мантуровым числятся земельный участок, квартира, четыре машино-места, два хозяйственных здания и два дома. Это наибольший доход среди членов российского правительства.

Медведев за прошлый год заработал более 11 миллионов рублей

В 2019 году он занимал пост председателя правительства.

Ранее стало известно, сколько заработал за прошлый год президент России Владимир Путин.

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