Стало известно, сколько заработал Путин за 2019 год

Президент России Владимир Путин за минувший год заработал 9,7 миллиона рублей. Информацию о доходах и имуществе главы государства опубликовала пресс-служба Кремля.

Согласно документу, декларированный годовой доход Путина за период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года составил 9 726 595 рублей. В собственности главы государства по-прежнему находятся 77-метровая квартира и гараж. В пользовании у президента есть ещё одна квартира в 153,7 квадратного метра и гаражное место.