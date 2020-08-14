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Мишустин заработал за 2019 год 18,2 миллиона рублей

Эта сумма сложилась из доходов по месту работы в ФНС и доходов по вкладам средств, заработанных ранее.

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Фото © ТАСС / Астахов Дмитрий

Доход председателя российского правительства Михаила Мишустина за 2019 год составил 18,2 миллиона рублей. Об этом свидетельствует его декларация о доходах и имуществе, опубликованная на сайте кабмина РФ.

В документе говорится, что в том году Мишустин заработал 18 235 394 рубля 72 копейки. Как отметили в пресс-службе правительства, "эта сумма сложилась из доходов по месту работы в ФНС и доходов по депозитным вкладам средств, заработанных им ранее".

По сравнению с 2018 годом доход российского премьера снизился примерно на 0,7 миллиона рублей.

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Мишустин с 2010 до 2020 года возглавлял Федеральную налоговую службу, а ранее работал в бизнесе. При переходе на госслужбу в 2010-м он передал свои активы супруге. Её доход в прошлом году составил 54 843 591 рубль 88 копеек. В эту сумму вошли и доходы от депозитных вкладов в банках.

Как следует из документа, у Мишустина в собственности нет недвижимости, но вместе с женой и несовершеннолетним ребёнком он пользуется квартирой площадью 141,6 кв. м, зарегистрированной в России. Кроме того, в пользовании у семьи премьера находятся жилой дом площадью 861,2 кв. м и участок в 5500 кв. м, также зарегистрированные в стране.

Автомобили в декларации российского премьер-министра не указаны. Его супруга владеет автомобилем Ford Kuga.

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