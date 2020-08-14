МИД опроверг планы сделать вывоз россиян из-за рубежа платным

Министерство иностранных дел России назвало некорректными сообщения СМИ о намерении сделать платной эвакуацию граждан страны из-за границы. В ведомстве уточнили, что изменения планируется вносить в постановление правительства, которое не имеет никакого отношения к финансированию вывоза россиян на родину во время пандемии.

— Постановление Правительства № 370 от 31 мая 2010 года, в которое предполагается внести изменения, никак не связано с финансированием организации вывозных рейсов в условиях пандемии коронавируса и приостановления регулярного сообщения, — говорится в фейсбуке консульского департамента МИД РФ.

В ведомстве пояснили, что в постановление могут внести пункт об оказании платной помощи в частных индивидуальных случаях, когда, например, у гражданина украли документы и деньги, он застрял за границей и не может вернуться домой. Суть предлагаемых изменений в том, чтобы купить попавшему в затруднительную ситуацию россиянину обратный билет с условием, что после возвращения он вернёт деньги государству.

В МИД ещё раз подчеркнули, что масштабные чрезвычайные ситуации, подобно пандемии, из-за которой регулярное авиасообщение было прервано, требуют совсем других механизмов поддержки россиян, которые оказались не в состоянии вернуться на родину. Дипломаты призвали журналистов не допускать подмены понятий и не вводить общество в заблуждение.