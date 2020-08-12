Казахстан намерен с понедельника возобновить полёты в Россию и ещё в шесть стран

Казахстан возобновляет международное авиасообщение с рядом государств, в том числе и с Россией. Об этом сообщает в среду комитет гражданской авиации. Полёты возобновятся с 17 августа. Помимо России в списке разрешённых стран — Белоруссия, Украина, Объединённые Арабские Эмираты, Германия, Нидерланды и Египет.
Посол России в Каире назвал условие возобновления авиасообщения с египетскими курортамиПо мнению дипломата, чартерные рейсы удастся восстановить в "обозримые сроки".
— Министерством здравоохранения совместно с авиационными властями вышеуказанных стран предварительно проработан вопрос возобновления регулярных пассажирских рейсов. При этом необходимо отметить, что для выполнения полётов в Россию требуется разрешение с российской стороны, — отмечается в сообщении местного авиационного комитета.
Напомним, с 1 августа Россия частично возобновила международные полёты. Среди открытых стран — Турция, Великобритания и Танзания. Кроме того, россияне уже могут посещать Абхазию, а с 15 августа в этом списке окажется Швейцария.