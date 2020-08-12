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В посёлке под Тюменью дети сыграли в мяч на мемориале Победы. Целились в венки

Теперь несовершеннолетних разыскивают сотрудники местной администрации и полиции.

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Фото © Соцсети

В посёлке Боровской в пригороде Тюмени двое школьников устроили игру в мяч на мемориале Победы. Об этом в соцсетях возмущённо рассказали местные жители. По словам очевидцев, дети целились в венки.

Двое ребят кидают мяч в памятник погибших, поправляют венки и сбивают их, — написал анонимный автор в социальной сети "ВКонтакте".

Накрылась венком. В Пермском крае школьница осквернила памятник героям ВОВ

Друзья девочки осудили её поступок и предположили, что она была пьяна.

Жители села потребовали наказать маленьких вандалов. В местной администрации разбираются в инциденте. Ищут родителей мальчиков, к этому подключилась полиция.

Выясняем, чьи это дети, чтобы провести с подростками воспитательную работу. А также ведём поиск автора публикации, — рассказала глава Боровского поселения Светлана Сычева агентству Ura.ru.

По словам Сычевой, памятник Победы остался цел.

Ранее Лайф рассказывал о группе подростков, которые осквернили памятник советским солдатам в Сочи.

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