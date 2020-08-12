В посёлке под Тюменью дети сыграли в мяч на мемориале Победы. Целились в венки

В посёлке Боровской в пригороде Тюмени двое школьников устроили игру в мяч на мемориале Победы. Об этом в соцсетях возмущённо рассказали местные жители. По словам очевидцев, дети целились в венки.

— Двое ребят кидают мяч в памятник погибших, поправляют венки и сбивают их, — написал анонимный автор в социальной сети "ВКонтакте".

Жители села потребовали наказать маленьких вандалов. В местной администрации разбираются в инциденте. Ищут родителей мальчиков, к этому подключилась полиция.

— Выясняем, чьи это дети, чтобы провести с подростками воспитательную работу. А также ведём поиск автора публикации, — рассказала глава Боровского поселения Светлана Сычева агентству Ura.ru.

По словам Сычевой, памятник Победы остался цел.