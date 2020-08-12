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"Ты его кровь пробовала?" Вдова расчленённого рэпера Энди Картрайта рассказала об "омерзительном" допросе

Кохал утверждает, что оперативники угрожали посадить её мать и отправить сына в "детдом получше".

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Фото © ТАСС / Валентин Егоршин

Обвиняемая в убийстве рэпера Энди Картрайта Марина Кохал рассказала об "омерзительном" допросе, который ей якобы устроили сотрудник отдела СК Центрального района Санкт-Петербурга и оперуполномоченный. Вдова расчленённого музыканта написала о содержании беседы своим адвокатам и поручила им обратиться в прокуратуру.

По словам Кохал, около шести вечера 10 августа её отвели в следственный кабинет СИЗО-5 Санкт-Петербурга, куда она была заключена судом на ближайшие два месяца. На вопрос, почему нет её адвокатов, обвиняемой якобы ответили: "Мы можем". В течение двух часов женщину допрашивали о подробностях расчленения рэпера, не давали воду и не выпускали в туалет. Она утверждает, что оперативники пытались её запугать и выбить признание в убийстве.

Следователь и второй человек в общении со мной использовали слова и выражения: "Я посажу тебя и твою мать", "Подберём для твоего ребёнка детдом получше", "А ты его кровь пробовала?" — говорится в письме Кохал, которое оказалось в распоряжении "Фонтанки".

Также, по словам женщины, оперативники пытались заставить её признаться в посмертной интимной близости с телом рэпера. Вдова Картрайта назвала вопросы омерзительными и попросила адвокатов подать против правоохранителей жалобу по статье "Принуждение к даче показаний путём угроз или иных незаконных действий".

В ГСУ СК России по Санкт-Петербургу обвинения Кохал на данный момент не комментировали.

Суд арестовал Марину Кохал, расчленившую своего супруга — рэпера Картрайта

Ранее стало известно, что музыкант хотел уйти к любовнице.

Напомним, расчленённое тело Энди Картрайта обнаружили 29 июля вечером в квартире в Петербурге. Марина заявила, что мужа нашла умершим от передозировки 24 июля, а затем решила распилить тело любимого и сбросить в болото. Рассказу вдовы однако противоречат результаты экспресс-теста Картрайта на наркотики. Также стало известно, что Картрайт собирался развестись и уйти к любовнице.

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