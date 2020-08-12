"Хорошо отделался". Киркоров рассказал, как переболел коронавирусом

Певец Филипп Киркоров заявил, что переболел коронавирусом. Об этом он сообщил порталу "Дни.ру". По его словам, он сейчас абсолютно безопасен для окружающих, так как у него "много антител".

— Переболел бессимптомно и когда-нибудь расскажу эту душещипательную историю, как болел, как обнаружили, что было потом и что было во время. Больше в семье никто не болел, детей обошла напасть, так что я хорошо отделался. Зато антител теперь у меня очень много, так что я безопасен, —отметил артист.

Киркоров намекнул, что заболел "в соседней стране, где был недавно". Как отмечает портал, речь может идти о фестивале искусств "Славянский базар в Витебске", где артист выступал в середине июля. Там он провёл несколько часов и маску носил не всегда. К примеру, во время открытия именной звезды на Аллее лауреатов.