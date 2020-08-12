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"Хорошо отделался". Киркоров рассказал, как переболел коронавирусом

Артист отметил, что его детей эта напасть обошла стороной.

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Фото © Instagram / fkirkorov

Певец Филипп Киркоров заявил, что переболел коронавирусом. Об этом он сообщил порталу "Дни.ру". По его словам, он сейчас абсолютно безопасен для окружающих, так как у него "много антител".

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По её словам, у неё оказалось слишком мало кислорода в крови.

Переболел бессимптомно и когда-нибудь расскажу эту душещипательную историю, как болел, как обнаружили, что было потом и что было во время. Больше в семье никто не болел, детей обошла напасть, так что я хорошо отделался. Зато антител теперь у меня очень много, так что я безопасен, —отметил артист.

Киркоров намекнул, что заболел "в соседней стране, где был недавно". Как отмечает портал, речь может идти о фестивале искусств "Славянский базар в Витебске", где артист выступал в середине июля. Там он провёл несколько часов и маску носил не всегда. К примеру, во время открытия именной звезды на Аллее лауреатов.

Филипп Киркоров — уникальное явление на отечественной эстраде, настоящий поп-король, как величают его поклонники. Всё, за что бы он ни брался, превращается в яркое запоминающееся шоу и вызывает бурное обсуждение, будь это новые песни, концертные программы, роли в кино или скандальные клипы. Подробнее о биографии и личной жизни артиста читайте на сайте uznayvse.ru.

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