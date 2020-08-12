Система экстренного вызова "112" будет доступна по всей России в следующем году

В будущем году Система вызова экстренной помощи "112" станет доступна по всей стране. Об этом на заседании правительства в среду заявил премьер-министр Михаил Мушустин. Сейчас эта система работает в пятидесяти шести регионах России. Она позволяет оперативно сообщить о пожаре, наводнении или катастрофе и обратиться за помощью. Данный номер, по словам Мишустина, был востребован и в период острой фазы распространения коронавируса.

— За помощью или поддержкой в прошлом году по этому номеру обратилось около 60 млн человек. А за первую половину этого года уже более 37 млн, — указал премьер.

Напомним, что номер "112" в качестве единого номера вызова экстренных оперативных служб был принят в России постановлением правительства в декабре 2004 года. А с мая 2017 года в регионах, где эта система введена в постоянную эксплуатацию, действует автоматическое определение местонахождения абонента при совершении вызова на горячую линию. Это позволяет дежурно-диспетчерской службе определять место происшествия и сокращать время реагирования. При этом оператор связи обязан обеспечить защиту персональных данных в соответствии с законодательством.