Система экстренного вызова "112" будет доступна по всей России в следующем году

В будущем году Система вызова экстренной помощи "112" станет доступна по всей стране. Об этом на заседании правительства в среду заявил премьер-министр Михаил Мушустин. Сейчас эта система работает в пятидесяти шести регионах России. Она позволяет оперативно сообщить о пожаре, наводнении или катастрофе и обратиться за помощью. Данный номер, по словам Мишустина, был востребован и в период острой фазы распространения коронавируса.
В Татарстане оператор Службы 112 приняла роды по телефонуЖенщина консультировала супруга роженицы, который вызвал скорую помощь, но всё уже началось.
— За помощью или поддержкой в прошлом году по этому номеру обратилось около 60 млн человек. А за первую половину этого года уже более 37 млн, — указал премьер.
Напомним, что номер "112" в качестве единого номера вызова экстренных оперативных служб был принят в России постановлением правительства в декабре 2004 года. А с мая 2017 года в регионах, где эта система введена в постоянную эксплуатацию, действует автоматическое определение местонахождения абонента при совершении вызова на горячую линию. Это позволяет дежурно-диспетчерской службе определять место происшествия и сокращать время реагирования. При этом оператор связи обязан обеспечить защиту персональных данных в соответствии с законодательством.
"Женщина-скала" помогает спасателям устранять последствия прорыва дамбы в РузеПо словам мастера спорта по пауэрлифтингу, это намного тяжелее перетягивания автобусов и вертолётов.
По расчётам специалистов, использование единого номера вызова экстренных служб даст возможность снизить время эффективного реагирования на вызов с одного часа до 30–40 минут. Это, в свою очередь, позволит уменьшить число погибших в результате ЧС на 10–15% или на 7–10 тысяч человек в год.