Никакого скрытого мата и "числа зверя". В России предложили запретить провокационные автономера

Номера с тремя шестёрками — так называемым числом дьявола — и провокационными сочетаниями букв могут оказаться под запретом в России. Такую инициативу выдвинул член Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров, сообщает NEWS.ru.

Общественник заявил, что на дорогах страны часто встречаются знаки, которые носят зловещий, оккультный или националистический смысл. Например, та самая комбинация из трёх шестёрок.

— В данной связи прошу вас рассмотреть возможность изъятия из свободного обращения ГРЗ (государственных регистрационных знаков. — Прим. ред.), имеющих нецензурные, провокационные, оккультные, националистические и иные негативные буквенно-цифровые значения. Прошу также при необходимости провести отдельные экспертные консультации с представителями духовенства по вопросу запрета ГРЗ с сочетанием из трёх шестёрок на территории нашей страны, — написал Петров в документе, который направил главе ГИБДД Михаилу Черникову.

А вот по словам заместителя председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанга Кипшидзе, комбинации из трёх шестёрок на автономере не стоит придавать никакого значения.

— Для Церкви, для верующих людей нехарактерна боязнь цифр, чисел и всего остального. Потому что только суеверный человек, то есть находящийся в плену всяких суеверий и мракобесия, боится трёх шестёрок и ещё чего-то. Верующему человеку, если даже он случайно получил номер три шестёрки, нет до этого совершенно никакого дела, — отметил Кипшидзе.