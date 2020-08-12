В Петербурге художница-рекордсменка посвятит подлодке "Курск" гигантскую картину

Петербургский музей истории подводного флота России пополнится ещё одним экспонатом. Известная художница Валерия Лошак, имя которой занесено в Книгу рекордов Гиннесса вместе с учениками "морских" классов посвятит картину атомному крейсеру "Курск", который 12 августа 2000 года потерпел крушение в Баренцевом море.

— Мы планируем приступить к написанию картины сразу после школьных каникул. В середине сентября. Сейчас мы вместе с руководителем музея Алексеем Витальевичем Расшиваловым согласовываем макет и нюансы нашей работы, — сообщила Лайфу художница.

В социальных сетях будет вестись трансляция создания трёхметровой картины. Кроме того, можно будет поддержать проект материально. Организаторы обещают, что имена всех благотворителей будут указаны на обратной стороне произведения. Его отдадут в дар музею.