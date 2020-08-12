Академик РАН объяснила, о чём говорит потеря обоняния и вкуса при CoViD-19

Потеря обоняния и вкуса у человека с коронавирусом свидетельствует о том, что болезнь поразила центральную нервную систему. Об этом заявила президент Союза педиатров РФ, академик РАН Лейла Намазова-Баранова на форуме "Здоровье нации — основа процветания России".

— Новый коронавирус — это отнюдь не только респираторный патоген, сколько вирус с явным нейротропным действием. Те симптомы, которые первоначально привлекли повышенное внимание, а именно потеря обоняния и вкуса, являются прямым свидетельством поражения центральной нервной системы , — объяснила учёный.

С этим, по её словам, связано такое большое количество инсультов и других неврологических проявлений у инфицированных CoViD-19. Даже у переболевших коронавирусом в лёгкой форме происходят изменения в структуре мозга, говорит медик. Проникать инфекция в организм способна в том числе через зрительный нерв, из-за чего рекомендуется носить защитные экраны. Также учёный говорит о том, что болезнь вызывает нарушения когнитивных функций организма.