ВОЗ запросила у России данные о первой в мире вакцине от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) намерена проверить данные об испытаниях российской вакцины от коронавируса. Сейчас организация ведёт переговоры с российскими властями, чтобы дать свою оценку препарату. Об этом сообщил помощник директора действующей при ВОЗ Панамериканской организации здравоохранения (ПАОЗ) Жарбас Барбоса.

— В настоящее время ВОЗ поддерживает контакт с регулирующими органами России для получения информации по этому вопросу. Только после анализа полученной информации о вакцине ВОЗ сможет порекомендовать её, — отметил он.

После того как ВОЗ убедится в том, что испытания вакцины проводились в соответствии с установленными процедурами, "можно будет говорить о том, что она является безопасной и эффективной", добавил Барбоса.