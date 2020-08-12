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ВОЗ запросила у России данные о первой в мире вакцине от коронавируса

Рекомендовать препарат организация сможет только после полного анализа его испытаний.

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Фото © Пресс-служба Минздрава России / Дмитрий Куракин

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) намерена проверить данные об испытаниях российской вакцины от коронавируса. Сейчас организация ведёт переговоры с российскими властями, чтобы дать свою оценку препарату. Об этом сообщил помощник директора действующей при ВОЗ Панамериканской организации здравоохранения (ПАОЗ) Жарбас Барбоса.

В настоящее время ВОЗ поддерживает контакт с регулирующими органами России для получения информации по этому вопросу. Только после анализа полученной информации о вакцине ВОЗ сможет порекомендовать её, — отметил он.

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Препарат начнут получать медики. Вакцинация будет добровольной.

После того как ВОЗ убедится в том, что испытания вакцины проводились в соответствии с установленными процедурами, "можно будет говорить о том, что она является безопасной и эффективной", добавил Барбоса.

Напомним, президент России Владимир Путин накануне объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса. Как отметил глава государства, препарат себя хорошо зарекомендовал, а одна из его дочерей испытала вакцину на себе.

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