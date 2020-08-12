ФСБ накрыла нарколабораторию в Ивановской области. Там заставляли работать мигрантов

Федеральная служба безопасности пресекла деятельность крупной нарколаборатории в Ивановской области. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Производственные мощности нарколаборатории могли позволить создавать более 200 килограммов синтетического зелья в месяц. По информации ведомства, в подпольной лаборатории работали насильно удерживаемые иностранцы.

Изъято почти 35 килограммов мефедрона и более тонны наркосодержащей жидкости, а также различное лабораторное оборудование и более семи тонн химических реактивов. Также сотрудники ФСБ обнаружили десять единиц огнестрельного оружия, более тысячи боеприпасов различного калибра и три приспособления для бесшумной стрельбы.

ФСБ уже задержала участников ОПГ и установила их роли в незаконных операциях. Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ ("Производство наркотических средств в особо крупном размере"). Также на задержанных могут завести дела по ч. 2 ст. 222 ("Незаконный оборот оружия") и ч. 2 ст. 210 ("Организация преступного сообщества и участие в нём") УК РФ.