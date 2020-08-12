Известного российского блогера арестовали по делу о незаконном доступе к гостайне

Автор YouTube-канала Urbanturizm Андрей Пыж арестован по обвинению в незаконном получении доступа к государственной тайне. В Мещанском суде столицы сообщили, что блогеру может грозить до восьми лет лишения свободы.

— В отношении Пыжа избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, — рассказали ТАСС в инстанции и уточнили, что уголовное дело против блогера содержит гриф "секретно".

Фото © Instagram / urban_msh

Пыж популярен благодаря своим репортажам из заброшенных зданий, городов и полусекретных объектов. На его канал в YouTube подписано почти 800 тысяч человек. Друзья заявили об исчезновении известного блогера 5 августа. Оказалось, что он был арестован 6 августа.