Количество выявленных в России случаев коронавируса превысило 900 тысяч

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Общее количество случаев коронавирусной инфекции, выявленных в России за всё время эпидемии, превысило сегодня 900 тысяч. Такие данные приводит федеральный оперативный штаб, который следит за эпидемиологической ситуацией в стране. За сутки выявлено 5102 случая, в сумме их стало 902 701.

— За последние сутки в России выявлено 5102 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах, из них 1404 случая (27,5%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни, — говорится в сообщении штаба.

За сутки заболевание унесло жизни 129 человек. Общее число жертв CoViD-19 в России достигло 15 260 человек. Выздоровело за сутки 7123 человека. В сумме излечившихся уже 710 298.