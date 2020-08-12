Невролог рассказал о возможных последствиях болезни Ефремова

Врач-невролог высшей категории Михаил Ефимов рассказал о последствиях болезни актёра Михаила Ефремова, госпитализированного ранее с подозрением на инсульт.

— Инсульт — крайне опасное состояние, которое может быть вызвано стрессовой ситуацией, скачком давления. Он может развиваться по двум сценариям: ишемическому, когда тромбы закупоривают сосуд, и геморрагическому, когда сосуд рвётся и происходит кровоизлияние, — приводит слова врача "Вечерняя Москва".

Инсульт может вызвать нарушение речи, глотания, движения рук и ног, а так как Ефремов хромал до этого, то последствия для него могут оказаться ещё страшнее, отмечает специалист.

Однако, как считает Ефимов, у актёра могла быть транзиторная ишемическая атака — менее тяжёлое нарушение. Восстановление в этом случае занимает около суток. Но лечится она так же, как инсульт, уточнил врач. Поэтому из больницы Ефремова на судебное заседание сегодня не отпустят.