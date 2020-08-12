Невролог рассказал о возможных последствиях болезни Ефремова

Врач-невролог высшей категории Михаил Ефимов рассказал о последствиях болезни актёра Михаила Ефремова, госпитализированного ранее с подозрением на инсульт.
— Инсульт — крайне опасное состояние, которое может быть вызвано стрессовой ситуацией, скачком давления. Он может развиваться по двум сценариям: ишемическому, когда тромбы закупоривают сосуд, и геморрагическому, когда сосуд рвётся и происходит кровоизлияние, — приводит слова врача "Вечерняя Москва".
Инсульт может вызвать нарушение речи, глотания, движения рук и ног, а так как Ефремов хромал до этого, то последствия для него могут оказаться ещё страшнее, отмечает специалист.
"Это аргумент". Экс-адвокат доцента-расчленителя рассказал, как состояние здоровья Ефремова повлияет на приговорСуществует ряд заболеваний, при которых нахождение под стражей невозможно, отметил юрист.
Однако, как считает Ефимов, у актёра могла быть транзиторная ишемическая атака — менее тяжёлое нарушение. Восстановление в этом случае занимает около суток. Но лечится она так же, как инсульт, уточнил врач. Поэтому из больницы Ефремова на судебное заседание сегодня не отпустят.
Как сообщал Лайф, 10 августа Ефремову дважды вызывали скорую помощь. Он жаловался на ухудшение самочувствия и нарушение речи, но к приезду медиков симптомов уже не было. По мнению врачей, у Ефремова была транзиторная ишемическая атака — приступ, похожий на инсульт. А вот психиатр-нарколог Алексей Казанцев высказал мнение, что причиной ухудшения здоровья артиста стали последствия запоев и резкий отказ от алкоголя. 11 августа актёру стало плохо прямо в зале суда, его увезли в больницу в тяжёлом состоянии, которое затем стабилизировалось.