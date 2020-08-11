СМИ: Состояние Ефремова стабилизировалось

Состояние актёра Михаила Ефремова, которого сегодня доставили в Боткинскую больницу прямо из суда, стабилизировано.
— Сейчас его состояние стабильное, пока остаётся в нейрореанимации, — передаёт ТАСС сообщение своего источника в больнице.
Михаил Ефремов попал в реанимацию. Предварительный диагноз — инсультСостояние артиста ухудшалось на протяжении последних дней, в суд его доставили в полусознательном состоянии.
Напомним, актёр находится в реанимации. По предварительным данным, его состояние оценивается как тяжёлое. Источник Лайфа сообщил, что врачи предварительно диагностировали артисту инсульт.
Как сообщал Лайф, днём ранее Ефремову дважды вызывали скорую помощь. Он жаловался на ухудшение самочувствия и нарушение речи, но к приезду медиков симптомов уже не было. По мнению врачей, у Ефремова была транзиторная ишемическая атака — приступ, похожий на инсульт. А вот психиатр-нарколог Алексей Казанцев высказал мнение, что причиной ухудшения здоровья артиста стали последствия запоев и резкий отказ от алкоголя.