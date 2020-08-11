Жене Ефремова не дали навестить его в больнице — видео

В Боткинскую больницу, куда был сегодня прямо из суда отправлен актёр Михаил Ефремов, к нему приехала его супруга Софья Кругликова. В медучреждение ей попасть не удалось, как и адвокату подсудимого. Пообщавшись с приставом, супруга артиста уехала на машине ФСИН.

Напомним, актёр находится в реанимации. По предварительным данным, его состояние оценивается как тяжёлое. Источник Лайфа сообщил, что врачи предварительно диагностировали артисту инсульт.