Жене Ефремова не дали навестить его в больнице — видео

В Боткинскую больницу, куда был сегодня прямо из суда отправлен актёр Михаил Ефремов, к нему приехала его супруга Софья Кругликова. В медучреждение ей попасть не удалось, как и адвокату подсудимого. Пообщавшись с приставом, супруга артиста уехала на машине ФСИН.
Ефремову стало плохо по пути в суд. Тащили из машины на руках — видеоЕщё выходя из дома, артист заметно прихрамывал и передвигался с трудом.
Напомним, актёр находится в реанимации. По предварительным данным, его состояние оценивается как тяжёлое. Источник Лайфа сообщил, что врачи предварительно диагностировали артисту инсульт.
Как сообщал Лайф, днём ранее Ефремову дважды вызывали скорую помощь. Он жаловался на ухудшение самочувствия и нарушение речи, но к приезду медиков симптомов уже не было. По мнению врачей, у Ефремова была транзиторная ишемическая атака — приступ, похожий на инсульт. А вот психиатр-нарколог Алексей Казанцев высказал мнение, что причиной ухудшения здоровья артиста стали последствия запоев и резкий отказ от алкоголя.