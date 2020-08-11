Журналисты нашли в Сети дневник 16-летней дочки Ефремова, где она говорит, как устала от своей жизни

В семье Михаила Ефремова, обвиняемого в смертельном ДТП, сейчас напряжённая обстановка. Журналисты нашли в соцсетях дневник старшей дочки артиста и Софьи Кругликовой — 16-летней Веры, где она делится своими переживаниями.

Михаил Евремов и Софья Кругликова. Фото © ТАСС / Вадим Тараканов

Девочка рассказала, что отношения с мамой складываются у неё непросто, пишет КП. Якобы та 11 лет заставляла ходить дочку в храм против её воли и позволяла себе оскорбляющее поведение. В какой-то момент Вера сократила контакты с родительницей до минимума.

У всех вокруг есть парень или девушка, а у меня никотиновая зависимость и оскорбляющая мама. Последние четыре дня выживаю на чае и шоколаде, потому что не могу выносить ещё хоть одну секунду рядом с мамой. И каждый раз, когда встаю с постели, просто падаю в обморок Вера, дочь Михаила Ефремова

Вера, дочь Михаила Ефремова. Фото © Соцсети

Про звёздного папу Вера упомянула лишь однажды. "Всё ... (плохо. — Прим. ред.), но он добрее стал", — отметила девочка. И добавила, что отец оказался не таким, каким она его представляла.

Фото © Telegram / НеМалахов

Но больше всего подписчиков Веры взволновало недавнее видео, которое она опубликовала с фразой "я заканчиваю своё лучшее шоу". Юзеры решили, что за этим может таиться нечто страшное, и принялись поддерживать девочку, прося не совершать необдуманных поступков. В итоге дочка актёра через несколько часов поблагодарила всех со словами "Вы спасли мне жизнь".