"Столько страхов, если кому-то скажу". Сын Михаила Ефремова рассказал, что в детстве до него домогался мужчина — видео

Актёр Никита Ефремов, сын Михаил Ефремова, рассказал, что его в детстве на съёмках фильма домогался мужчина нетрадиционной сексуальной ориентации. Артист объяснил, почему так тяжело рассказывать о насилии и как с этим бороться.

— Я спал ночью, ко мне приставал человек нетрадиционной сексуальной ориентации. Для меня это было каким-то шоком. Столько сразу страхов у меня [было], если я кому-то скажу, не по-пацански типа, что я лох, что обо мне подумают, — поделился артист в ролике, опубликованном в инстаграме видеосервиса Start.

Он отметил, что темы с насилием ему всегда "тяжело просматривать", однако в семье, когда отец ругался, а мать наказывала, это было вписано в систему.

Ефремов посетовал, что в обществе не принято обращаться за помощью, сразу возникает чувство вины и стыда. Он признался, что лишний раз боялся манипулировать этим состоянием жертвы, но напомнил, что просить помочь — это нормально. Артист добавил, что страхи исчезают, если о них говорить. Это происходит не сразу, но со временем они перестают тревожить.