"Это ложный путь". Германия жёстко ответила на угрозы США из-за "Северного потока — 2"

Берлин не приемлет угрозы США ввести новые санкции из-за прокладки "Северного потока — 2" из России в Германию. Решение о том, у кого покупать энергоносители, — суверенное дело Европы. Об этом заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас по итогам переговоров в Москве с российским коллегой Сергеем Лавровым.

— Мы должны констатировать, что санкции между партнёрами — это неверный путь, это ложный путь. И в конце концов, это наше суверенное решение, откуда мы будем закупать энергоносители. Никакое государство не может при помощи угроз диктовать энергетическую политику ЕС, — заявил он.

Министр добавил, что внутри ЕС обсуждается вопрос о том, насколько санкции США нарушают международное право. Он также подчеркнул, что "чётко озвучил" эту позицию в разговоре с американским госсекретарём.

Напомним, две нитки газопровода должны пройти от берегов России до Германии через Балтийское море — по территориальным водам или исключительным экономическим зонам Финляндии, Швеции и Дании. Против строительства выступают США.