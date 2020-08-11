Житель Калужской области получил 19 лет за жестокое убийство ветерана

Житель Калужской области получил 19 лет колонии строгого режима за убийство 92-летнего ветерана Великой Отечественной войны. Обо этом сообщает сообщает Следственный комитет РФ.

Тело пожилого мужчины нашли 20 августа прошлого года. По версии следствия, 36-летний мужчина пришёл к ветерану и попросил денег в долг. Пенсионер дал 400 рублей, однако преступник посчитал эту сумму недостаточной и нанёс ветерану более 40 ударов по голове и телу. От полученных травм пожилой мужчина скончался. После этого осуждённый похитил из квартиры погибшего 50 тысяч рублей и скрылся. Задержали преступника 24 августа.

Мужчину также признали виновным в мошенничестве. По данным СК, он обманул двух местных жительниц. Он взял у них аванс за установку пластиковых окон и не выполнил работу. Помимо этого, мужчина оказался вором. Он украл мобильный телефон из мастерской, газовое оборудование и секционные батареи из квартиры местного жителя.