All Inclusive, но с ограничениями. Россиянам рассказали, как сейчас работают турецкие отели

Авиасообщение с Турцией восстановили 1 августа, а уже десятого числа в Анталью прилетело 23 тысячи россиян. Об этом рассказали в Ассоциации туроператоров России. Максимальная загруженность турецких отелей в условиях пандемии может достичь лишь 2/3, зато сезон продлится до конца ноября.

По словам менеджера по маркетингу сети отелей Euphoria Ялчына Бюйюккесина, турецкие отели принимают все необходимые меры для обеспечения безопасного отдыха гостей. На входе в помещение посетителям измеряют температуру, а сотрудники носят медицинские маски.

Изменения отразились и на системе питания All Inclusive. Столики расставили на расстоянии 1,5 метра друг от друга, а еду со шведского стола расположили за стеклом, поэтому самостоятельно взять еду и напитки у гостей теперь не получится.

— Такая система нас не напрягает. Напротив, мы стали более тщательно выбирать блюда, не берём лишнее. Но в любом случае не думаем, что у такого формата будет продолжительная жизнь. Скоро всё вернется к прежним стандартам, — рассказала семья отдыхающих корреспонденту АТОР.

Остальные услуги в отелях оказывают в привычном для туристов формате. При условии соблюдения социальной дистанции открыты бассейны, пляжи и SPA-центры, а по вечерам работают аниматоры.