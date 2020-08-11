Слуцкий был удалён в матче, где его "Рубин" проиграл "Локо"

Московский "Локомотив" обыграл казанский "Рубин" со счётом 2:0 в матче 1-го тура чемпионата России по футболу. Голами отличились Алексей Миранчук и Дмитрий Баринов.

Отметим, что в перерыве матча судья Сергей Иванов удалил главного тренера "Рубина" Леонида Слуцкого. Арбитр показал красную карточку наставнику казанской команды за бурные споры в подтрибунном помещении. Причиной спора стало то, что Иванов не назначил пенальти в ворота железнодорожников и не показал жёлтую карточку Маринато Гильерме — голкипер сбил с ног игрока "Рубина".