Слуцкий был удалён в матче, где его "Рубин" проиграл "Локо"

Московский "Локомотив" обыграл казанский "Рубин" со счётом 2:0 в матче 1-го тура чемпионата России по футболу. Голами отличились Алексей Миранчук и Дмитрий Баринов.
Отметим, что в перерыве матча судья Сергей Иванов удалил главного тренера "Рубина" Леонида Слуцкого. Арбитр показал красную карточку наставнику казанской команды за бурные споры в подтрибунном помещении. Причиной спора стало то, что Иванов не назначил пенальти в ворота железнодорожников и не показал жёлтую карточку Маринато Гильерме — голкипер сбил с ног игрока "Рубина".
На 65-й минуте также был удалён с поля игрок "Рубина" Сильвие Бегич.
"Зенит" начал новый сезон РПЛ в Волгограде с победыКоманда Сергея Семака выиграла у "Ротора" со счётом 2:0. В двух голах поучаствовал аргентинец Дриусси.
РПЛ. 1-й тур
"Рубин" — "Локомотив" — 0:2
Голы: Миранчук Ал. 2' (0:1), Баринов 26' (0:2)