Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Слуцкий был удалён в матче, где его "Рубин" проиграл "Локо"

Не обошлось и без судейского скандала.

55

Фото © ФК "Рубин"

Московский "Локомотив" обыграл казанский "Рубин" со счётом 2:0 в матче 1-го тура чемпионата России по футболу. Голами отличились Алексей Миранчук и Дмитрий Баринов.

Отметим, что в перерыве матча судья Сергей Иванов удалил главного тренера "Рубина" Леонида Слуцкого. Арбитр показал красную карточку наставнику казанской команды за бурные споры в подтрибунном помещении. Причиной спора стало то, что Иванов не назначил пенальти в ворота железнодорожников и не показал жёлтую карточку Маринато Гильерме — голкипер сбил с ног игрока "Рубина".

На 65-й минуте также был удалён с поля игрок "Рубина" Сильвие Бегич.

"Зенит" начал новый сезон РПЛ в Волгограде с победы

Команда Сергея Семака выиграла у "Ротора" со счётом 2:0. В двух голах поучаствовал аргентинец Дриусси.

РПЛ. 1-й тур

"Рубин" — "Локомотив" — 0:2

Голы: Миранчук Ал. 2' (0:1), Баринов 26' (0:2)

Выбор редакции

Loading...