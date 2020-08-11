Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

"Зенит" начал новый сезон РПЛ в Волгограде с победы

Команда Сергея Семака выиграла у "Ротора" со счётом 2:0. В двух голах поучаствовал аргентинец Дриусси.

75

Фото © ФК "Зенит"

Счёт в матче 1-го тура чемпионата России по футболу открыл гол капитана команды Артёма Дзюбы с передачи Себастьяна Дриусси.

Уже во втором тайме отличился сам Дриусси, сделав счёт на табло 2:0.

Таким образом, "Ротор", вернувшийся в РПЛ спустя 16 лет, не смог взять очки в матче против действующего чемпиона. А вот сине-бело-голубые уверенно заработали три очка.

От драки с Мамаевым в сборной до избиения арбитра. Все омерзительные поступки Широкова

Известный в прошлом футболист, а ныне телевизионный эксперт вновь попал в громкий скандал. Вспоминаем, в чём ещё был замешан Широков.

РПЛ. 1-й тур

"Ротор" "Зенит" 0:2

Голы: Дзюба 21' (0:1), Дриусси 79' (0:2).

Выбор редакции

Loading...