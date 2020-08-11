"Зенит" начал новый сезон РПЛ в Волгограде с победы

Счёт в матче 1-го тура чемпионата России по футболу открыл гол капитана команды Артёма Дзюбы с передачи Себастьяна Дриусси.
Уже во втором тайме отличился сам Дриусси, сделав счёт на табло 2:0.
Таким образом, "Ротор", вернувшийся в РПЛ спустя 16 лет, не смог взять очки в матче против действующего чемпиона. А вот сине-бело-голубые уверенно заработали три очка.
От драки с Мамаевым в сборной до избиения арбитра. Все омерзительные поступки ШироковаИзвестный в прошлом футболист, а ныне телевизионный эксперт вновь попал в громкий скандал. Вспоминаем, в чём ещё был замешан Широков.
РПЛ. 1-й тур
"Ротор" — "Зенит" — 0:2
Голы: Дзюба 21' (0:1), Дриусси 79' (0:2).