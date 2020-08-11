"Неподобающий поступок". Широков извинился за избиение арбитра во время любительского матча

Футболист Роман Широков принёс извинения арбитру любительского матча Никите Данченкову, которого избил во время спорного момента на поле. На своей странице в Instagram бывший игрок российской сборной охарактеризовал нападение на судью как "неподобающий поступок" и выразил надежду на скорое выздоровление рефери.
— Хотел бы выразить искренние извинения Никите за столь неподобающий поступок, совершённый мной, я прекрасно осознаю, что назначение очевидного пенальти и затем показанная красная карточка не могут быть причиной для размахивания руками, надеюсь, Никита как можно скорее вернётся в строй. Также хочу извиниться перед организаторами турнира, своими партнёрами по команде "Матч ТВ" и зрителями, — написал фуболист.
"Ушатаю!" Роман Широков избил арбитра во время любительского матчаРефери пришлось обращаться за медицинской помощью.
Напомним, ранее скандалом завершился матч первого тура чемпионата РПЛ между "Спартаком" и "Сочи", сыгравших вничью. Причиной стали два спорных пенальти в ворота красно-белых. После этой встречи президент "Спартака" Леонид Федун заявил, что снимет свою команду с розыгрыша Премьер-лиги. Однако президенту РФС Александру Дюкову удалось уговорить его не делать этого. Позднее были опубликованы переговоры арбитров и VAR на данном матче.