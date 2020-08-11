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"Неподобающий поступок". Широков извинился за избиение арбитра во время любительского матча

Футболист признал, что назначение пенальти или красная карточка не могут быть поводом для "размахивания руками".

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Роман Широков. Фото © ТАСС / Валерий Матыцин

Футболист Роман Широков принёс извинения арбитру любительского матча Никите Данченкову, которого избил во время спорного момента на поле. На своей странице в Instagram бывший игрок российской сборной охарактеризовал нападение на судью как "неподобающий поступок" и выразил надежду на скорое выздоровление рефери.

Хотел бы выразить искренние извинения Никите за столь неподобающий поступок, совершённый мной, я прекрасно осознаю, что назначение очевидного пенальти и затем показанная красная карточка не могут быть причиной для размахивания руками, надеюсь, Никита как можно скорее вернётся в строй. Также хочу извиниться перед организаторами турнира, своими партнёрами по команде "Матч ТВ" и зрителями, — написал фуболист.

"Ушатаю!" Роман Широков избил арбитра во время любительского матча

Рефери пришлось обращаться за медицинской помощью.

Напомним, ранее скандалом завершился матч первого тура чемпионата РПЛ между "Спартаком" и "Сочи", сыгравших вничью. Причиной стали два спорных пенальти в ворота красно-белых. После этой встречи президент "Спартака" Леонид Федун заявил, что снимет свою команду с розыгрыша Премьер-лиги. Однако президенту РФС Александру Дюкову удалось уговорить его не делать этого. Позднее были опубликованы переговоры арбитров и VAR на данном матче.

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