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Опубликованы переговоры арбитров и VAR на матче "Спартака" и "Сочи"

Ответственный за видеоповторы судья подтвердил решение арбитра на поле по поводу пенальти.

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Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

Появилась запись переговоров арбитра Василия Казарцева и VAR на матче первого тура чемпионата РПЛ между "Спартаком" и "Сочи", завершившимся скандальной ничьей (2:2). Её показал телеканал "Матч ТВ" во время специального эфира, посвящённого игре.

Многочисленные споры вызвал эпизод на 88-й минуте встречи, когда судья указал на точку после падения в штрафной москвичей полузащитника Анатолия Немченко от столкновения с защитником Самюэлем Жиго.

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Казарцев обратился к видеоарбитрам для проверки момента. Отвечавший за VAR на этой встрече Алексей Еськов вместе с ассистентами посмотрел повтор с нескольких ракурсов, однако его реакция была неоднозначной. Изначально он говорил, что "не может не отменить это [решение]", а затем заметил, что Жиго касается ноги соперника.

Он подбил ногу. Василий, подтверждаю решение, продолжай игру, — сказал Еськов.

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Раннее отмечалось, что судьи пройдут тесты на полиграфе.

Как он уточнил в эфире телеканала, судьи, отвечающие за VAR, не могут нарушить протокол и принять обратное решение. При этом Еськов отметил, что этот эпизод больше не был похож на пенальти, чем наоборот, но сказать об этом Казарцеву он не мог.

По словам руководителя проекта VAR в России Леонида Калошина, подобная публикация является исключением из правил. Разрешение было получено со стороны IFAB (Международный совет футбольных ассоциаций).

Напомним, после этой встречи президент "Спартака" Леонид Федун заявил, что снимет свою команду с розыгрыша Премьер-лиги. Однако президенту РФС Александру Дюкову удалось уговорить его не делать этого.

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