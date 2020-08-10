Опубликованы переговоры арбитров и VAR на матче "Спартака" и "Сочи"

Появилась запись переговоров арбитра Василия Казарцева и VAR на матче первого тура чемпионата РПЛ между "Спартаком" и "Сочи", завершившимся скандальной ничьей (2:2). Её показал телеканал "Матч ТВ" во время специального эфира, посвящённого игре.

⚡️Публикуем полную версию переговоров Еськова и Казарцева ⚡️



🔥 Судья VAR подтвердил решение главного арбитра насчет пенальти в ворота «Спартака» 🔥https://t.co/3dbhDaozM2 pic.twitter.com/hbCpH0603o — Матч ТВ (@MatchTV) August 10, 2020

Многочисленные споры вызвал эпизод на 88-й минуте встречи, когда судья указал на точку после падения в штрафной москвичей полузащитника Анатолия Немченко от столкновения с защитником Самюэлем Жиго.

Казарцев обратился к видеоарбитрам для проверки момента. Отвечавший за VAR на этой встрече Алексей Еськов вместе с ассистентами посмотрел повтор с нескольких ракурсов, однако его реакция была неоднозначной. Изначально он говорил, что "не может не отменить это [решение]", а затем заметил, что Жиго касается ноги соперника.

— Он подбил ногу. Василий, подтверждаю решение, продолжай игру, — сказал Еськов.

Как он уточнил в эфире телеканала, судьи, отвечающие за VAR, не могут нарушить протокол и принять обратное решение. При этом Еськов отметил, что этот эпизод больше не был похож на пенальти, чем наоборот, но сказать об этом Казарцеву он не мог.

По словам руководителя проекта VAR в России Леонида Калошина, подобная публикация является исключением из правил. Разрешение было получено со стороны IFAB (Международный совет футбольных ассоциаций).