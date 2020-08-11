Широкова выгнали с "Матч ТВ" после избиения арбитра в любительском матче

Удар в лицо арбитру во время любительского матча стоил Роману Широкову работы на главном спортивном канале страны. Боссы "Матч ТВ" решили отстранить экс-футболиста сборной России от эфиров, хотя он должен был сегодня работать на эфире, посвящённом Лиге чемпионов.

— Накануне вечером руководитель программы "Все на Матч" Андрей Петров принял абсолютно правильное решение отстранить Широкова от всех эфиров программы! Роман должен был сегодня обозревать Лигу чемпионов! Пострадавшему арбитру ещё раз желаю скорейшего выздоровления и возобновления судейской карьеры! — сообщил в своём телеграм-канале комментатор и ведущий "Матч ТВ" Дмитрий Губерниев.