От драки с Мамаевым в сборной до избиения арбитра. Все омерзительные поступки Широкова

Широков и "хрюшки"

"Для нас "Спартак" — вообще не соперник", — сказал в 2011 году Широков, будучи игроком "Зенита". После матча, где его команда разгромила красно-белых, он опубликовал в "Твиттере" легендарную фразу "Всех хрюшек с заслуженным поражением". Ну и да... В 2014 году после всего этого он стал игроком "Спартака".