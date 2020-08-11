От драки с Мамаевым в сборной до избиения арбитра. Все омерзительные поступки Широкова

И пусть Роман Широков уже принёс извинения арбитру, то, что он натворил, вызывает ужас. Экс-футболист во время матча в любительской лиге сначала оскорбил, а затем повалил и ногами избил арбитра. Широкову просто не понравилось, что судья назначил пенальти в пользу не его команды, а затем показал ему красную карточку.
Широков не в первый раз уже попадает в громкие скандалы. Вспоминаем самые яркие из них.
Фото © instagram.com/shirokovrn
Широков и "хрюшки"
"Для нас "Спартак" — вообще не соперник", — сказал в 2011 году Широков, будучи игроком "Зенита". После матча, где его команда разгромила красно-белых, он опубликовал в "Твиттере" легендарную фразу "Всех хрюшек с заслуженным поражением". Ну и да... В 2014 году после всего этого он стал игроком "Спартака".
Фото © instagram.com/shirokovrn
"Дома сиди, ёпт"
Эта фраза также стала легендарной. Роман произнёс её в аэропорту Казани во время известного диалога с фанатом. История эта началась ещё раньше, когда Широков грубо послал фаната за просьбу подарить ему чемпионскую майку.
Фото © instagram.com/shirokovrn
Широков и "колхоз"
После матча сборной России со Словакией, где наша команда победила, Широков назвал соперника "колхозом"... Это очень обидело словаков и в частности игрока "Локомотива" Яна Дюрицу.
Фото © instagram.com/shirokovrn
Неприличный жест фанатам "Зенита"
Во время матча с "Волгой" в 2013-м Широков забил гол и показал неприличный жест фанатам своей же команды. Позже он, конечно, пытался оправдаться и заявил, что это было показано не всем болельщикам, а лишь некоторым... Но это уже никого не волновало. Скандал выдался грандиозным!
Фото © instagram.com/shirokovrn
Драка с Мамаевым из-за Слуцкого
Евро-2016 получился провальным для нашей сборной. Но там было и ещё кое-что... Таинственная драка, причина которой раскрылась спустя долгое время. Оказалось, что фингал Мамаеву поставил как раз Широков. А поспорили они из-за Слуцкого. Точнее — его провала на ЧЕ.