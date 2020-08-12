"Это аргумент". Экс-адвокат доцента-расчленителя рассказал, как состояние здоровья Ефремова повлияет на приговор

Бывший адвокат доцента-расчленителя Олега Соколова Александр Почуев рассказал, как ухудшение состояния здоровья Михаила Ефремова скажется на приговоре. Он уверен, что артист попал в больницу из-за общественного давления и травли.
— Заболевание способно затянуть дело. То есть человек просто не сможет принимать участие в судебных заседаниях. Правозащитники принесут справку из медучреждения, и слушания будут откладываться. Кроме того, состояние здоровья — ещё и аргумент, учитывающийся при назначении наказания, — пояснил юрист в интервью "Вечерней Москве".
Жене Ефремова не дали навестить его в больнице — видеоПредварительный диагноз актёра — инсульт. Он был госпитализирован из суда.
Почуев добавил, что всегда был против общественного порицания и вынесения вердиктов до приговора, а болезнь Ефремова наглядно продемонстрировала последствия такого давления.
Адвокат объяснил, что существует ряд заболеваний, при которых нахождение под стражей невозможно. Однако это не означает, что решение суда будет отменено, возможно, отбывание наказания просто будет отсрочено до выздоровления.
Как сообщал Лайф, 10 августа Ефремову дважды вызывали скорую помощь. Он жаловался на ухудшение самочувствия и нарушение речи, но к приезду медиков симптомов уже не было. По мнению врачей, у Ефремова была транзиторная ишемическая атака — приступ, похожий на инсульт. А вот психиатр-нарколог Алексей Казанцев высказал мнение, что причиной ухудшения здоровья артиста стали последствия запоев и резкий отказ от алкоголя. 11 августа актёру стало плохо прямо в зале суда, его увезли в больницу в тяжёлом состоянии, которое затем стабилизировалось.