"Это аргумент". Экс-адвокат доцента-расчленителя рассказал, как состояние здоровья Ефремова повлияет на приговор

Бывший адвокат доцента-расчленителя Олега Соколова Александр Почуев рассказал, как ухудшение состояния здоровья Михаила Ефремова скажется на приговоре. Он уверен, что артист попал в больницу из-за общественного давления и травли.

— Заболевание способно затянуть дело. То есть человек просто не сможет принимать участие в судебных заседаниях. Правозащитники принесут справку из медучреждения, и слушания будут откладываться. Кроме того, состояние здоровья — ещё и аргумент, учитывающийся при назначении наказания, — пояснил юрист в интервью "Вечерней Москве".

Почуев добавил, что всегда был против общественного порицания и вынесения вердиктов до приговора, а болезнь Ефремова наглядно продемонстрировала последствия такого давления.

Адвокат объяснил, что существует ряд заболеваний, при которых нахождение под стражей невозможно. Однако это не означает, что решение суда будет отменено, возможно, отбывание наказания просто будет отсрочено до выздоровления.