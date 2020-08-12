Аналитики заявили о сильнейшем падении прибыли бизнеса в России

Совокупная прибыль российского бизнеса по итогам трёх весенних месяцев этого года сократилась на 67% в годовом исчислении. Это максимальный размер убытка, зафиксированный за всю историю наблюдений, то есть минимум за 16 лет. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование аналитической службы международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.