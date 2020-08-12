Аналитики заявили о сильнейшем падении прибыли бизнеса в России

Совокупная прибыль российского бизнеса по итогам трёх весенних месяцев этого года сократилась на 67% в годовом исчислении. Это максимальный размер убытка, зафиксированный за всю историю наблюдений, то есть минимум за 16 лет. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование аналитической службы международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.
В большинстве регионов страны бизнес этой весной всё-таки получил прибыль. По оценке экспертов, за март–май 2020 года более трети компаний потеряли 1,65 триллиона рублей, остальные же заработали 3,05 триллиона. Таким образом, общая выручка российского бизнеса за весну составила 1,4 трлн рублей.
Самым убыточным для бизнеса стал март, за который компании потеряли порядка 277 миллиардов рублей. По объёму потерь "лидерами" оказались Москва (85 миллиардов рублей), Ямало-Ненецкий автономный округ (51,2 миллиарда) и Коми (19 миллиардов рублей).