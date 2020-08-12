Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Аналитики заявили о сильнейшем падении прибыли бизнеса в России

Самым убыточным стал март, за который компании потеряли порядка 277 миллиардов рублей.

167
Post cover

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Ведяшкин

Совокупная прибыль российского бизнеса по итогам трёх весенних месяцев этого года сократилась на 67% в годовом исчислении. Это максимальный размер убытка, зафиксированный за всю историю наблюдений, то есть минимум за 16 лет. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование аналитической службы международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

В большинстве регионов страны бизнес этой весной всё-таки получил прибыль. По оценке экспертов, за март–май 2020 года более трети компаний потеряли 1,65 триллиона рублей, остальные же заработали 3,05 триллиона. Таким образом, общая выручка российского бизнеса за весну составила 1,4 трлн рублей.

Самым убыточным для бизнеса стал март, за который компании потеряли порядка 277 миллиардов рублей. По объёму потерь "лидерами" оказались Москва (85 миллиардов рублей), Ямало-Ненецкий автономный округ (51,2 миллиарда) и Коми (19 миллиардов рублей).

Путин подписал закон об отсрочке задолженностей для пострадавшего бизнеса и пенсионеров

Имеющим долги нужно будет их гасить каждый месяц равными платежами.

Выбор редакции

Loading...