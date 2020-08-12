Учёные заявили, что скорую смерть человека можно предугадать по его глазам

Размер зрачка может указывать на скорую смерть пациента с сердечной недостаточностью. К такому выводу пришли врачи из Университетской больницы Китасато в Японии на основе исследования, результаты которого были опубликованы в журнале European Society of Cardiology .

По данным специалистов, в течение двух лет они наблюдали за группой пациентов из 870 человек. Была выявлена закономерность: страдавшие сердечной недостаточностью люди, которые имели маленькие размеры зрачков, умирали в два раза чаще пациентов с большими зрачками. Кроме того, пациенты с маленькими зрачками в 50% случаев вновь оказывались в больницах из-за проблем с сердцем, в то время как людям с большими зрачками лишь в 28% случаев вновь требовалась помощь врачей.