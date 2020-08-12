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За Ефремова вступились "потусторонние" силы. К суду приехал "волшебник" — видео

"Кудесник" заявил, что разгонял из дома тучи над зданием суда, а сегодня решил явиться сам.

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Видео © LIFE

Пока обвиняемый в смертельном ДТП Михаил Ефремов находился в реанимации, армия его поклонников пополнилась на одного "волшебника". Седобородый фанат убеждён в невиновности своего кумира и придерживается версии, что за рулём в трагическую ночь сидел таинственный водитель в маске и перчатках.

Я из дома разгоняю над вами тучи, — обратился "кудесник" к журналистам. — Жалко Михаила Ефремова. Но, честно скажу, он невиновен... Мне кажется, он сидел на заднем сиденье. Кто-то сидел за рулём, потому что Ефремов не носит перчатки, как и я. А за рулём сидел человек в белых перчатках и была маска на лице.

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Специалист считает, что врачи сегодня не пустят актёра на заседание суда.

Напомним, что Михаил Ефремов сейчас находится в реанимации Боткинской больницы. Актёр потерял сознание по пути на слушание по делу о смертельном ДТП. Из суда его пришлось экстренно госпитализировать. По предварительным данным, его состояние оценивается как тяжёлое. Источник Лайфа сообщил, что врачи предварительно диагностировали у артиста инсульт.

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