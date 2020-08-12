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"Такого беспредела ещё не видел". Адвоката возмутило отношение суда к больному Ефремову

Сегодняшнее заседание пришлось отложить, так как подсудимый по-прежнему в больнице.

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Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев сообщил, что минувшей ночью он посетил больницу, в которой лежит актёр, но так ничего и не узнал. Всю ситуацию с госпитализацией подзащитного из суда он назвал беспределом.

Захожу к нему. Я его лицо вижу — вообще никакой. С врачами общаюсь, говорю: "Что надо?" Они мне говорят: "Нам надо немедленно его госпитализировать, только не знаем как", — рассказал журналистам адвокат.

По его словам, в суде сомневались, могут ли отпустить Ефремова в больницу.

По словам Пашаева, супруга актёра намерена обратиться к председателю СК РФ Александру Бастрыкину, чтобы "остановить это всё". Также адвокат сообщил, что сегодня слушания по делу Ефремова не будет, его откладывают из-за состояния подсудимого.

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Предварительный диагноз актёра — инсульт. Он был госпитализирован из суда.

Напомним, актёр находится в реанимации. Ранее его состояние оценивали как тяжёлое. Источник Лайфа сообщил, что врачи предварительно диагностировали артисту инсульт.

А днём ранее Ефремову дважды вызывали скорую помощь. Он жаловался на ухудшение самочувствия и нарушение речи, но к приезду медиков симптомов уже не было. По мнению врачей, у Ефремова была тогда транзиторная ишемическая атака — приступ, похожий на инсульт. А вот психиатр-нарколог Алексей Казанцев высказал мнение, что причиной ухудшения здоровья артиста стали последствия запоев и резкий отказ от алкоголя.

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