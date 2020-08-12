"Такого беспредела ещё не видел". Адвоката возмутило отношение суда к больному Ефремову

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев сообщил, что минувшей ночью он посетил больницу, в которой лежит актёр, но так ничего и не узнал. Всю ситуацию с госпитализацией подзащитного из суда он назвал беспределом.

— Захожу к нему. Я его лицо вижу — вообще никакой. С врачами общаюсь, говорю: "Что надо?" Они мне говорят: "Нам надо немедленно его госпитализировать, только не знаем как", — рассказал журналистам адвокат.

По его словам, в суде сомневались, могут ли отпустить Ефремова в больницу.

По словам Пашаева, супруга актёра намерена обратиться к председателю СК РФ Александру Бастрыкину, чтобы "остановить это всё". Также адвокат сообщил, что сегодня слушания по делу Ефремова не будет, его откладывают из-за состояния подсудимого.

Напомним, актёр находится в реанимации. Ранее его состояние оценивали как тяжёлое. Источник Лайфа сообщил, что врачи предварительно диагностировали артисту инсульт.