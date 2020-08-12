Минздрав: Первые партии вакцины от коронавируса выпустят в течение двух недель

Первые партии российской вакцины от коронавируса выпустят в течение двух недель. Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко. Он отметил, что производство препарата в первую очередь ведётся для внутреннего рынка.

— Я думаю, что в первую очередь те производства, которые в Российской Федерации, они будут ориентированы на внутренний рынок, поскольку нам необходимо закрыть потребность наших граждан, — сказал министр.

Он ещё раз повторил, что первыми вакцину будут получать медики. Вакцинация будет добровольной для всех. Прививка не всегда может быть необходима, потому что у некоторых медработников уже есть иммунитет.

— В любом случае вакцинация будет добровольной. И те медики, которые уже имеют иммунитет — таких до 20% медицинских работников встречается, в разных организациях разное количество, там вакцинация, мы считаем, не нужна, — сказал Мурашко.