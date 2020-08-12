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Минздрав: Первые партии вакцины от коронавируса выпустят в течение двух недель

Препарат начнут получать медики. Вакцинация будет добровольной.

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Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Андрей Никеричев

Первые партии российской вакцины от коронавируса выпустят в течение двух недель. Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко. Он отметил, что производство препарата в первую очередь ведётся для внутреннего рынка.

В России запущен сайт о первой вакцине от коронавируса

С сентября планируется начать массовое производство нового препарата.

Я думаю, что в первую очередь те производства, которые в Российской Федерации, они будут ориентированы на внутренний рынок, поскольку нам необходимо закрыть потребность наших граждан, — сказал министр.

Он ещё раз повторил, что первыми вакцину будут получать медики. Вакцинация будет добровольной для всех. Прививка не всегда может быть необходима, потому что у некоторых медработников уже есть иммунитет.

В любом случае вакцинация будет добровольной. И те медики, которые уже имеют иммунитет — таких до 20% медицинских работников встречается, в разных организациях разное количество, там вакцинация, мы считаем, не нужна, — сказал Мурашко.

Напомним, президент России Владимир Путин накануне объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса. Как отметил глава государства, препарат себя хорошо зарекомендовал, а одна из его дочерей испытала вакцину на себе.

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