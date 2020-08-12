Колбаса не подорожает, но в ней станет меньше мяса. Как рост цен на мясо отразится на наших кошельках?

Переработчики мясной продукции жалуются на рост цен на сырьё у производителей. По оценкам некоторых компаний, стоимость свинины и курятины выросла более чем на 30%. Как это скажется на ценниках в супермаркетах?

Производители мясных изделий, как сообщает "Коммерсант", жалуются на рост цен на сырьё. Группа компаний "Дымов" и представитель группы "Продо" заявили о повышении стоимости сырья на 26–32% по сравнению с маем-июнем 2020 года.

Представители ретейла, в частности сеть супермаркетов "Лента", уже говорят об обращении производителей свинины о повышении цен на 10%, поскольку снизился курс рубля, корма, витамины и аминокислоты подорожали, транспортные расходы также растут. Но пока о повышении цен ретейлеры не заявляют.

— Если объективно смотреть на ситуацию на мясном рынке, то стоимость оптовых закупок по сравнению с началом года, наоборот, ушла вниз. Предложений на рынке много, к концу года с учётом экспорта и внутреннего потребления и по объёмам выпуска продукции, и по объёмам потребления ожидается рост на 1–2%. Конфликт между производителями и переработчиками — это сезонный всплеск. Если и сравнивать цены, то это нужно делать с аналогичным периодом прошлого года, а не с прошлым месяцем, — отметил управляющий партнёр агентства AGRO and FOOD Communications Илья Березнюк.

В период самоизоляции резко упал спрос на курятину — порядка 20%, поскольку сегмент Horeca "выпал". Ведь именно эти товары востребованы в кафе и ресторанах, которые на период карантина были закрыты. Эти объёмы производителям необходимо реализовывать. И в такой ситуации, по мнению Березнюка, повышать цены и создавать искусственный дефицит не имеет смысла.

Дефицита продукции нет. Из-за удорожания производства растут цены на сырьё. Но на конечном потребителе, который берёт упаковки с мясом или мясными продуктами с полок магазинов, а точнее — на его кошельке, это никак не отразится.

Дороже не станет, тогда чего бояться?

Производители мясного сырья поднимают цену. Переработчики вынуждены покупать дорогое сырьё, но продавать свою продукцию по более высоким ценам, чтобы отбить расходы, они не могут — ретейлеры против резкого удорожания, ведь это может отпугнуть покупателей. В такой ситуации переработчики идут на хитрость и меняют состав мясного продукта.

Если говорить о сыром охлаждённом мясе, то в него может быть добавлен цитратный рассол, который вводится внутримышечно. Благодаря ему в продукте появляется дополнительная влага, продукт становится тяжелее, а значит, и продать его можно дороже.

В колбасные изделия вместо качественного мяса могут быть добавлены соевые изоляты, вода, сухие смеси и низкосортное сырьё: обрезки, кожа, хрящи, фарш механической обвалки.

— Переработчики, исходя из стоимости покупного сырья, делают продукцию, чтобы залезть на полку супермаркетов. Чтобы привлечь покупателя, цена должна быть низкой. Следовательно, переработчик заинтересован в удешевлении производства. Некоторые честно пишут на этикетках о составе продукта, но есть и те, кто на свой страх и риск не указывает пищевые добавки на упаковке. Поэтому, покупая дешёвые сосиски, пельмени, колбасы и другие мясные продукты, важно понимать: скорее всего, их качество оставляет желать лучшего, — предупреждает технолог пищевой промышленности ГК "Омега" Иван Рыжков.

Как тогда покупать колбасу?

Не стоит доверять ретейлеру полностью и покупать продукты по акциям и скидкам, если вы не уверены в их составе. Изучите все компоненты товара, который собираетесь брать.

Если вы не уверены в ингредиентах продукта, покупайте тот, на котором есть аббревиатура ГОСТ — это знак качества товара, который гарантирует соблюдение всех норм изготовления.