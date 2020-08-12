Певицу Валентину Легкоступову подключили к аппарату ИВЛ

Исполнительницу хита "Ягода-малина" Валентину Легкоступову подключили к аппарату ИВЛ, сообщает Mash. Ранее артистку нашли с пробитой головой и всю в синяках. Сейчас певица находится в реанимации, и её состояние крайне тяжёлое.

Напомним, Легкоступова вместе с мужем несколько дней не выходили на связь, а приехавшая в квартиру дочь нашла мать в полусознательном состоянии. Оказалось, что у Легкоступовой пробита голова, ей провели срочную операцию. При этом её муж, которого также доставили в клинику, скрылся. Позднее полицейские его нашли и допросили, а СМИ он заявил, что якобы артистка сама повредила голову, упав в ванной.