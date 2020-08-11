"Расписали, будто алкаш какой-то". Директор рассказал о попавшей в наркологию с проломленной головой певице

О том, что исполнительница хита "Ягода-малина" Валентина Легкоступова находится в больнице с отёком мозга, концертный директор артистки Максим Екимов узнал по новостям. Он рассказал Лайфу, что с яхтсменом Юрием Фирсовым, мужем певицы, лично знаком не был — только один раз общался по телефону.

По словам Екимова, Валентина о супруге отзывалась очень хорошо. А сама певица — "абсолютно адекватный человек", полагает он. Их последний разговор состоялся около недели назад.

— Общался с ней 5–6 дней назад, предлагал ей концерт. Она сказала: "Всё отлично". Абсолютно адекватный, трезвый человек. Судя по новостным сводкам, расписали так, как будто алкаш какой-то валялся. Я общался с ней, потом на следующий день созванивались, обсудили нынешнюю ситуацию, скажем так. И всё. Стали ожидать подтверждения концерта на День города... И тут узнаю сегодняшнюю информацию, — рассказал концертный директор Легкоступовой.